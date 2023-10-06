Эстония передала Украине ПО для обеспечения информационной безопасности страны

По словам руководителя подразделения кибербезопасности компьютерной группы реагирования на чрезвычайные ситуации Эстонии CERT-EE Тыну Таммера, Таллин предоставил Киеву киберинструменты двойного назначения, которые также могли быть использованы для киберопераций против Москвы

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Эстония передала Киеву специализированное программное обеспечение, с помощью которого украинские специалисты могли выявлять уязвимые места в своей и российской системах кибербезопасности. Об этом сообщил американский портал Defense One со ссылкой на руководителя подразделения кибербезопасности компьютерной группы реагирования на чрезвычайные ситуации Эстонии CERT-EE Тыну Таммера.

По словам Таммера, Эстония предоставила Украине киберинструменты двойного назначения, которые также могли быть использованы для киберопераций против России. Такие программы, как он указывает, используются для обнаружения уязвимых мест и могут выявлять бреши в защите различных систем кибербезопасности - как украинских, так и российских.

Как отмечает портал, множество государственных и частных организаций оказывают помощь Украине в сфере информационной безопасности. Так, технологическая корпорация Microsoft, например, помогла Украине перенести различные данные в облачные накопительные системы, которые обеспечивают их лучшую сохранность. Руководитель Киберкомандования ВС США генерал-лейтенант Пол Накасоне также заявлял, что ведомство проводило "наступательные кибероперации" для поддержки Украины, указывает Defense One.

В мае этого года Украина официально присоединилась к работе киберцентра НАТО, который базируется в Эстонии. Киберцентр НАТО - подразделение со штаб-квартирой в Таллине, которое занимается проблемами кибербезопасности стран альянса. Основано в 2008 году. Под его эгидой ежегодно проводятся международные учения, в ходе которых военные и гражданские специалисты изучают способы кибернетического воздействия на критически важную инфраструктуру иностранных государств.

Эстония считается самой передовой страной Евросоюза по внедрению цифровых технологий в экономику и систему государственного управления. В частности, именно поэтому эта страна была выбрана НАТО для работы экспертного центра альянса по кибербезопасности.