В Турции заявили, что потеря БПЛА на севере Сирии не сказалась на операции против РПК

Как отметили в МИД Турции, 5 октября "были уничтожены многие объекты, принадлежащие террористической организации, в частности в районах Тель-Рифаат, Джизире и Дерик на севере Сирии"

СТАМБУЛ, 6 октября. /ТАСС/. Потеря Турцией беспилотника на севере Сирии не сказалась на проведении операции в регионе по ликвидации объектов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Анкаре считают террористической организацией. Об этом говорится в заявлении турецкого МИД в соцсети X (ранее Twitter).

"После террористической атаки (в Анкаре) 1 октября наши ВС и Служба разведки, руководствуясь правом на самооборону, начали широкомасштабные операции в Ираке и Сирии против РПК/СНС ("Силы народной самообороны", сирийское крыло РПК - прим. ТАСС). В этих рамках вчера (5 октября) были уничтожены многие объекты, принадлежащие террористической организации, в частности в районах Тель-Рифаат, Джизире и Дерик на севере Сирии. В ходе операции один БПЛА был потерян из-за различных технических оценок механизма прекращения огня. Этот процесс координируется с третьими сторонами. Принимаются необходимые меры для более эффективного функционирования данного механизма. Инцидент никак не повлиял на проведение операции в регионе и поражение выявленных целей", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что турецкий дрон был сбит США на севере Сирии вблизи американской базы. Американские военные, как утверждалось, посчитали его "потенциальной угрозой". Вслед за инцидентом состоялся телефонный разговор главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Турции Яшаром Гюлером.