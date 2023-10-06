СМИ: ставка Путина на усталость Запада от Украины оправдалась

Репортер портала Business Insider Том Портер отметил, что западные аналитики уже давно считают, что важнейшей частью украинской стратегии президента России стало намерение "продолжать борьбу, пока Запад не устанет помогать Украине"

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. План президента России Владимира Путина по победу в затянувшемся украинском конфликте за счет ставки на усталость Запада от помощи Киеву судя по всему начал приносить свои плоды. Такое мнение выразил репортер портала Business Insider Том Портер.

По его словам, западные аналитики уже давно считают, что важнейшей частью украинской стратегии российского лидера стало намерение "продолжать борьбу, пока Запад не устанет помогать Украине". В пользу того, что эта ставка наконец сыграла, по мнению автора, говорит не только отказ Конгресса США предоставить Киеву новый пакет финансовой помощи, но и победа на парламентских выборах в Словакии партии, выступающей за прекращение помощи Украине, а также рост популярности в ФРГ правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", поддерживающей связи с Россией.

Портер ссылается на слова бывшего главы аналитического отдела Центрального разведывательно управления США (ЦРУ) по России Джорджа Биба, который считает, что падение мотивации по поддержке Киева в США и Европе "может подпитывать друг друга, что, в свою очередь, подрывает моральный дух в Украине". Биб не исключает, что совокупность этих факторов может привести к перелому, когда "постепенное ослабление поддержки Украины со стороны Запада обернется [ее] резким сокращением или остановкой".

Конгресс США принял на выходных законопроект, позволяющий продолжать ассигнования на деятельность федерального правительства в условиях отсутствия согласованного государственного бюджета на 2024 финансовый год. Однако по инициативе оппозиционной Республиканской партии США из этого документа были исключены положения о выделении Украине новой крупной финансовой помощи. Исполнительная ветвь власти запрашивала у законодательной в качестве дополнительных расходов в 2023 финансовом году $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Еще $8,5 млрд были запрошены на содействие Украине и ряду других стран в сфере экономики и безопасности.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 5 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев к этому моменту потерял свыше 90 тыс. военных, более 550 танков. Глава Минобороны Сергей Шойгу 26 сентября рассказал, что только за этот месяц потери Украины превысили 17 тыс. человек, при этом "контрнаступление" так и не принесло значимых результатов.