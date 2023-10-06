Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине, "ибо будет хуже"

Президент Белоруссии отметил, что ВСУ не могут сдерживать российскую армию

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал пока не поздно остановить конфликт на Украине.

"Очередной раз говорю: надо остановиться, ибо будет хуже. Вы видите, что поляки уже готовы прихватить запад Украины", - приводит слова президента, сказанные в ходе рабочей поездки в Брестскую область, агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что Вооруженные силы Украины не могут сдерживать российскую армию. "Украинцам воевать нечем. Даже если есть, они не могут эту мощь сдерживать", - заявил белорусский президент.

"Поэтому сейчас надо остановиться. В противном случае никто на эту тему разговаривать через несколько месяцев не будет ни с украинцами, ни с Западом", - подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял о том, что важно как можно скорее остановить конфликт на Украине, отложив поиск его причин.