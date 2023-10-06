Глава Узбекистана пригласил премьер-министра РФ посетить страну с официальным визитом

Шавкат Мирзиёев и Михаил Мишустин обсудили актуальные вопросы двусторонней экономической повестки

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, находящийся в РФ с официальным визитом, провел переговоры с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным и пригласил его посетить Ташкент с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

По ее данным, в ходе встречи, которая состоялась в Координационном центре правительства России, Мирзиёев и Мишустин обсудили актуальные вопросы двусторонней экономической повестки.

"В завершение переговоров президент нашей страны пригласил председателя правительства России посетить нашу страну с официальным визитом", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили вопросы сохранения динамики товарооборота, расширения кооперационных связей и углубления промкооперации, а также реализацию совместных проектов цифровизации здравоохранения, образования и внедрения в Узбекистане электронной торговли.

"Глава нашего государства приветствовал успешную организацию и проведение третьего Форума межрегионального сотрудничества, по итогам которого между регионами двух стран подписаны документы на $3,5 млрд", - добавили в пресс-службе.