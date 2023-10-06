Лукашенко заявил, что армия Белоруссии к середине 2024 года будет иметь все необходимое

Президент республики подчеркнул, что Белоруссия не наращивает силы у границ Польши и стран Балтии с целью атаки

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Белоруссии полностью усвоили опыт современной войны и будут к середине 2024 года иметь все необходимое, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Опыт современной войны полностью нами усвоен. К середине будущего года мы будем иметь все в полном объеме, что нам необходимо: связь, разведка, беспилотники, ударные в том числе, активная защита", - сказал он в ходе поездки в Брестскую область, сообщает агентство БелТА.

В то же время Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не наращивает силы у границ Польши и стран Балтии с целью атаки. "Но, обороняясь, мы это будем делать активно. Чтобы в любой момент перейти в наступление, если будет необходимость", - отметил он.

При этом президент повторил, что у страны всегда есть возможность нанести неприемлемый ущерб противнику. "Мы не говорим о более мощном оружии, которое сегодня у нас есть, для того чтобы показать свою мощь и нанести противнику неприемлемый ущерб, - сказал он - Мы не будем покупать тысячи танков, но у нас всегда есть возможность нанести неприемлемый ущерб. То есть, прежде чем нападать на Беларусь, он подумает, что ответ будет такой, что для них неприемлем".

Президент России Владимир Путин 25 марта заявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, как давно делают США на территории своих союзников. Москва передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они обладали возможностью применять специальные боеприпасы. Сообщалось, что работы по размещению российского тактического ядерного оружия в Белоруссии продолжаются в соответствии с установленным графиком.