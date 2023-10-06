Лукашенко заявил о готовности польских дипломатов в Белоруссии налаживать отношения

Однако, по словам белорусского президента, они ожидают исхода предстоящих парламентских выборов в Польше

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Работающие в Белоруссии польские дипломаты готовы налаживать отношения между Варшавой и Минском, однако ожидают исхода предстоящих парламентских выборов в Польше. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Надежда [что в Польше после выборов изменят политику к Белоруссии и России] всегда есть. Эти [действующие власти Польши] понятно, как себя ведут и будут вести, а как будут вести те [оппозиционные силы в случае прихода к власти] - надежда какая-то есть, что они все-таки голову в руки возьмут и будут работать на то, чтобы наладить отношения. Кстати, такой позиции придерживаются и дипломаты Польши, и в том числе которые работают у нас [в стране]. Они, надо отдать им должное, молодцы, понимают, что происходит. Но тоже руки опустили, ждут выборов и говорят: "Если новые силы придут к власти, то есть надежда, что будет какая-то перезагрузка", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский президент отметил, что в Минске рассматривают все возможные сценарии развития политической ситуации в Польше. "Но вы же видите: мы ни на что не надеемся, мы по максимуму готовимся к худшему варианту. Готовься к худшему, будет лучшее - хорошо", - сказал Лукашенко.

При этом он в очередной раз заявил, что белорусы не хотят, чтобы поляки считали их врагами. "Мы не хотим, чтобы поляки считали нас чужими людьми, врагами. Мы никогда не ставили своей целью даже не воевать - обострять с поляками отношения. Нам это не надо, - подчеркнул президент Белоруссии. - Хочу, чтобы поляки не думали, что здесь живут их враги. Мы были добрыми для них соседями и будем".

Очередные парламентские выборы пройдут в Польше 15 октября. Основными соперниками на них станут правящая партия "Право и справедливость" и оппозиционная "Гражданская коалиция".