Суд в шесть раз увеличил залог для замглавы Минагрополитики Украины

Тараса Высоцкого также обязали носить электронное средство контроля

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины увеличил залог и ужесточил правила нахождения на свободе для первого замминистра аграрной политики и продовольствия страны Тараса Высоцкого. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

"Коллегия судей отменила определение следственного судьи от 31 августа 2023 года в части размера залога - 805 тыс. гривен ($22 тыс. - прим. ТАСС) - и постановила новое, согласно которому определен размер залога в сумме 4 997 608 гривен ($136,3 тыс. - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Кроме того, Высоцкого обязали носить электронное средство контроля.

В августе Высоцкому было предъявлено обвинение в хищении средств на сумму 62,5 млн гривен ($1,7 млн) при закупке продуктов питания для обеспечения нужд населения. Министерство аграрной политики выступило с заявлением, в котором отрицались эти обвинения. В ведомстве отметили, что суть обвинений сводится к тому, что Высоцкий согласовал в период с марта по апрель 2022 года для областных военных администраций счета на оплату закупки у двух фирм макаронных изделий импортного производства. Следствие считает, что стоимость этих изделий была завышена, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму 62,5 млн гривен. Однако в министерстве полагают, что следователи не учли, что условия договоров не определялись подозреваемым, поскольку заключались представителями областных администраций.

Тогда же, в августе, ВАКС избрал Высоцкому меру пресечения в виде залога в размере 805 тыс. гривен.