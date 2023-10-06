Лукашенко заявил, что Европа и США пытаются демонстрировать единство, но его нет

Президент Белоруссии считает, что Европа воевать не хочет, в ее интересах, чтобы конфликт на Украине не разрастался

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что между Европой и США нет единства, как бы они его ни пытались демонстрировать.

"У Европы и Америки, как бы они ни демонстрировали, что они едины, никакого единства нет. Это я вам говорю точно, исходя не только из моего анализа, но и из тех контактов, которые у меня лично были. И не только у меня - у наших военных и госбезопасности", - сказал Лукашенко журналистам во время поездки в Брестскую область, сообщает агентство БелТА.

По его словам, Европа воевать не хочет, в ее интересах, чтобы конфликт на Украине не разрастался, ведь война идет в их общем доме на фоне того, что США находятся далеко, а единственная нагрузка для них заключается в круглосуточной работе долларового станка. "То, что им [США] нужно там испытать, они испытывают. Уже более полумиллиона погибших на Украине, - сказал Лукашенко. - Молодежь воевать не хочет, сбежала. Сейчас уже не только своих хватают, но и за пределами Украины, в Польше и других странах, хватают украинцев и везут туда. Плюс наемники. Вот такая война сейчас на Украине".