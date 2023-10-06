6 октября, 13:09,
обновлено 6 октября, 14:14
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян: Армения нуждается в финансовой поддержке для решения проблем беженцев из Карабаха

Как отметил премьер-министр республики, в Гранаде он "провел плодотворные дискуссии с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно оценки существующих потребностей и дальнейшей помощи"

ЕРЕВАН, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с еврокомиссаром по антикризисному управлению Янезом Ленарчичем заявил, что Ереван нуждается в финансовой поддержке для решения гуманитарных проблем беженцев из Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

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"Премьер-министр приветствовал визит Ленарчича в Армению, находящуюся в сложной ситуации, и отметил, что для преодоления кризиса, вызванного насильственным перемещением более 100 тыс. наших соотечественников из Нагорного Карабаха в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки, поддержка международного сообщества, в том числе финансовая, также необходима. Никол Пашинян добавил, что в Гранаде он провел плодотворные дискуссии с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно оценки существующих потребностей и дальнейшей помощи", - отмечается в сообщении.

Как отметили в пресс-службе кабмина Армении, Евросоюз готов оказать помощь правительству республики и армянам Нагорного Карабаха с целью смягчения и преодоления возникших проблем. 

Теги:
АрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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