Во Франции по делу о коррупции намерены судить сестру смещенного президента Габона

По сведениям газеты Libération, судебные слушания пройдут 29 января и 1 февраля 2024 года

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Паскалин Бонго, сестра отстраненного от власти президента Габона Али бен Бонго Ондимбы, вызвана в парижский суд в качестве обвиняемой по делу о коррупции. По информации газеты Libération, судебные слушания пройдут 29 января и 1 февраля 2024 года.

По итогам четырехлетнего расследования Национальной финансовой прокуратуры Франции 67-летнюю Паскалин Бонго подозревают в пассивной коррупции. Помимо Паскалин, по мнению следствия, являвшейся доверенным лицом своего отца, экс-президента Габона (1967-2009) Омара Бонго, в списке обвиняемых фигурируют еще шесть физических и юридических лиц, в том числе строительная компания Edis, а также юрист Даниэль Палацо-Готье, которую подозревают в соучастии в коррупции.

Утверждается, что представители дочерней компании Edis - Edis Route - пообещали Паскалин Бонго около €8 млн за помощь с заключением госконтрактов в Габоне. Бонго после этого, предположительно, обеспечила французам возможность участвовать в создании Национального агентства капитального строительства Габона. В самой Edis оспаривают эти обвинения, не согласна с прокуратурой и адвокат Бонго.

Группа высокопоставленных габонских военных 30 августа объявила по национальному телевидению о приходе к власти. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа президентских выборов, на которых победил шедший на третий срок Бонго Ондимба. 30 августа на собрании генералов Олиги Нгема был назначен главой государства на переходный период. Захватившие власть военные утверждают, что их главной целью будет борьба с коррупцией.