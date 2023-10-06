Подозреваемого в коррупции мэра Сум выпустили из-под стражи под залог

Он составил почти $82 тыс.

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) выпустил под залог в 3 млн гривен (почти $82 тыс.) мэра украинского областного центра Сумы Александра Лысенко, подозреваемого в получении взятки.

"Главу города Сумы выпустили под залог. Размер залога составил 3 млн гривен, его внесли 5 октября", - говорится в Telegram-канале ВАКС.

4 октября ВАКС избрал для Лысенко меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев с правом внесения залога в размере 3 млн гривен.

Лысенко был задержан 2 октября Службой безопасности Украины (СБУ) по подозрению в вымогательстве денежных средств в размере 2,1 млн гривен ($58 тыс). По данным следствия, мэр вместе с главой инфраструктурного департамента области вымогал денежные средства у компании, занимающейся переработкой и вывозом бытовых отходов. В противном случае они угрожали созданием искусственных проблем при осуществлении хозяйственной деятельности. Подозреваемых задержали во время получения очередного транша в размере 1,4 млн гривен (более $38 тыс.), отметили в СБУ.

По оценкам экспертов, действия властей Украины, которые преподносятся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков. Недавно заместитель главы Национального агентства по противодействию коррупции Артем Сытник признал, что в стране замалчиваются факты злоупотреблений, "чтобы не навредить" имиджу государства, а "чиновники этим пользуются". Его заявление прозвучало на следующий день после того, как украинские компании опубликовали обращение, в котором призвали президента остановить накрывшую страну волну беззакония и рейдерских атак.