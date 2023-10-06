Посол ЕС в Молдавии отметил поспешность поправок в избирательный кодекс

По словам Яниса Мажейкса, "процесс был не очень оптимальным"

КИШИНЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Глава постоянного представительства Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс отметил поспешность внесения в избирательный кодекс поправок, которые позволяют не допустить к выборам членов запрещенной ранее оппозиционной партии "Шор".

"Честно говоря, я бы не сказал, что все было сделано хорошо. Потому что законопроект приняли в короткие сроки без учета мнения Венецианской комиссии Совета Европы. И мы видели, что процесс корректировки законодательства занял всего несколько дней. То есть, процесс был не очень оптимальным", - сказал дипломат в интервью порталу Deschide.

В июне парламентская партия "Шор" была признана незаконной и находится в процессе ликвидации. Рассматривавший это дело Конституционный суд учел позицию ряда государственных учреждений, которые обвинили партию в финансовых нарушениях и действиях в интересах России. После этого контролирующийся проевропейской Партией действия и солидарности парламент Молдавии принял поправки, которые не разрешают участвовать в выборах бывшим членам запрещенных партий.

3 сентября Конституционный суд счел эту меру чрезмерной и отменил ее, однако уже на следующий день парламент собрался на внеочередное заседание и сразу в двух чтениях утвердил новый запрет. Как отметила на заседании глава парламентской юридической комиссии Олеся Стамате, под него попадают 60-70 человек. Это решение было принято перед всеобщими выборами в местные органы власти 5 ноября.