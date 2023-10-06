На Украине заявили о нехватке рабочих рук из-за миграции и мобилизации

Согласно данным Нацбанка страны, наблюдается рост количества вакансий на рынке труда

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Нацбанк Украины (НБУ) констатировал нехватку рабочих рук в экономике. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на октябрьский монетарный и макроэкономический обзор.

Согласно документу, наблюдается рост количества вакансий на рынке труда, однако предложение рабочей силы ограниченно из-за двух факторов: миграции украинцев за рубеж и мобилизации мужчин в вооруженные силы.

Всеобщая мобилизация продлевалась на Украине уже несколько раз. Власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, кафе, на улицах, в любых местах скопления людей. Уже на 90% заполнен единый электронный реестр военнообязанных "Оберег", который, как пишут многие украинские СМИ, может стать инструментом ужесточения контроля над военнообязанными и нового усиления мобилизации.

Накануне представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин заявил, что все военнообязанные на Украине должны быть готовы к тому, что их отправят на фронт. При этом в СМИ и местных соцсетях регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу при вручении повесток, под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу своих сыновей призывного возраста.