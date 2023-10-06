Украина прекратила действие соглашения СНГ с РФ и Белоруссией по борьбе с преступностью

В частности, соглашение предусматривает, что стороны способствуют друг другу в розыске лиц, скрывающихся от уголовного преследования и тюремного заключения

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительство Украины приняло решение прекратить действие "Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с преступностью" в части отношений украинского кабмина с российским и белорусским. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

"Прекращено действие "Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью", заключенного 25.11.1998 в Москве, в части отношений Правительства Украины с правительствами РФ и Республики Беларусь", - написал он.

Соглашение было заключено 25 ноября 1998 года. Оно предполагает сотрудничество в предупреждении, пресечении, выявлении и раскрытии преступлений. В частности, соглашение предусматривает, что стороны способствуют друг другу в розыске лиц, скрывающихся от уголовного преследования и тюремного заключения.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ.