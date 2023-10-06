Египет назвал проявлением двойных стандартов критику ЕП в области прав человека

Палата представителей страны отметила, что таким образом западные страны преднамеренно формируют негативное отношение к предстоящим выборам главы государства

КАИР, 6 октября. /ТАСС/. Египетские власти рассматривают заявление Европарламента (ЕП), критикующее положение дел в области прав человека и организацию выборов президента Египта, как проявление двойных стандартов стран Запада и их преднамеренного негативного отношения к предстоящим выборам главы государства. С таким заявлением выступила Палата представителей (нижняя палата парламента) Египта.

Египетский парламент выразил свое неприятие позиции ЕП, отметив, что выступление Европарламента является "очередной попыткой показать, что именно Запад обладает полномочиями направлять и привлекать к ответственности тех, кто находится за пределами стран - членов Евросоюза, не имея на это никаких прав и вопреки всем международным конвенциям, осуждающим вмешательство во внутренние дела суверенных государств". Требование ЕС об освобождении египтянина Хишама Касема, указывается в заявлении, "нарушает независимость судебной системы, за которую всегда ратует Запад, указывает на двойные стандарты ЕП и представляет собой попытку оказать давление на [египетские] судебные органы перед рассмотрением апелляции Касема 7 октября нынешнего года".

По убеждению депутатов Палаты представителей, "обвинения ЕП в преследовании деятелей [египетской] оппозиции, включая кандидатов на пост президента, и призывы к проведению справедливых и свободных выборов в Египте лишены объективности и свидетельствуют о преднамеренном негативном отношении европейских стран к избирательному процессу". Египетские депутаты отвергли требование об освобождении, как указано в заявлении ЕП, "политических заключенных", так как, по их мнению, "этот вопрос наносит ущерб египетской судебной системе и является неприемлемой попыткой политизировать ее решения".

Палата представителей Египта рекомендовала европейским парламентариям "сосредоточить свое внимание на вопросах в самой Европе", которая "не лишена нарушений в области прав и свобод", в частности в сферах расовой и религиозной дискриминации, свободы выражения мнений, в том, что касается "двойных стандартов по отношению к приему беженцев, с одной стороны с Украины и с другой - из стран Ближнего Востока и Африки, к которым применяются методы насилия".

Выступление Европарламента

Ранее Европарламент выступил с заявлением, в котором, в частности, настаивал на освобождении египетского гражданина Касема, арестованного, по утверждению ЕП, по политическим мотивам, а также за критику в интернете бывшего министерского чиновника, экономической и политической деятельности правительства. Кроме того, в заявлении содержится призыв к египетским властям "немедленно и безоговорочно освободить десятки тысяч заключенных, произвольно задержанных за мирное выражение своего мнения", отменить "онлайн цензуру в отношении независимых СМИ". ЕП отметил, что, по его данным, "с мая 2022 года [в Египте] было помиловано ограниченное число политзаключенных, тогда как с того же времени было арестовано вдвое больше, а тысячи остаются в тюрьме".

Европарламент указал на важность "проведения заслуживающих доверия, свободных выборов" и выразил обеспокоенность по поводу "ограниченности избирательного процесса" в Египте, призвал египетские власти поддерживать верховенство закона, свободу выражения мнений и "прекратить подавлять голоса оппозиции посредством произвольных задержаний, слежки и исчезновений".

Выборы президента

25 сентября национальная избирательная комиссия Египта объявила, что выборы президента страны пройдут в течение трех дней с 10 по 12 декабря 2023 года. В случае необходимости второй тур президентских выборов за пределами страны пройдет с 5 по 7 января, а на египетской территории - с 8 по 10 января 2024 года. Окончательное объявление результатов плебисцита состоится 16 января 2024 года. Египетский избирком сообщил, что на территории страны во время выборов будут работать 10 тыс. 80 местных избирательных комиссий, а в базе данных зарегистрировано около 65 млн граждан страны, имеющих право голоса. Также отмечалось, что на выборах президента Египта не будут использоваться методы электронного голосования.

2 октября действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах главы государства. Ас-Сиси возглавил Египет в 2014 году в результате выборов, на которых он получил 96,91% голосов избирателей. В апреле 2019 г. в Египте были приняты поправки, согласно которым президентский срок был увеличен с четырех до шести лет при сохранении ограничения на право одного переизбрания. Также была введена "переходная статья", продлившая президентские полномочия ас-Сиси еще на два года - до 2024 года, а также разрешившая ему переизбираться на третий срок. Кроме того, согласно поправкам, полномочия главы государства были расширены: с момента их принятия президент получил возможность назначать судей, в том числе Верховного конституционного суда, и генерального прокурора.