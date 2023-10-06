Показания свидетелей не подтвердили факт покушения на сопредседателя АдГ

Согласно данным прокуратуры ФРГ, они не видели шприца или факта рукоприкладства

БЕРЛИН, 6 октября. /ТАСС/. Прокуратура германского Ингольштадта пока не получила свидетельских показаний, которые указывали бы на то, что сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла действительно стал жертвой покушения. Об этом сообщило агентство DPA.

Согласно версии, которой придерживаются представители АдГ, Хрупаллу могли уколоть иглой с неизвестной жидкостью во время предвыборного мероприятия в Ингольштаде. Инцидент якобы мог произойти в момент, когда два человека сфотографировались с политиком.

"Свидетели не видели шприца или факта рукоприкладства", - говорится в заявлении прокуратуры. Также в крови политика до сих пор не было обнаружено отравляющих веществ, только следы обезболивающих.

Инцидент произошел 4 октября, днем позже Хрупаллу выписали из больницы.

8 октября в Баварии пройдут выборы в ландтаг (земельный парламент). Согласно последним опросам общественного мнения, АдГ с еще двумя партиями может претендовать на второе место.