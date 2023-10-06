На Украине планируют изъять более 800 единиц российского движимого имущества

Как сообщили в Минэкономики Украины, также конфисковать собираются семь самолетов МиГ-25, которые пойдут на запчасти к боевым самолетам

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Кабмин Украины одобрил проект указа президента Владимира Зеленского об изъятии более 800 единиц движимого имущества России. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства.

"Правительство одобрило проект указа президента Украины о введении в действие решения СНБО [Совета национальной безопасности и обороны] о принудительном изъятии имущества России и ее резидентов. Проект документа предусматривает изъятие более 800 единиц движимого имущества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минэкономики.

Согласно документу, предлагается изъять в том числе около 500 вагонов, платформ, цистерн, нефтеналивной танкер, более 300 грузовых и легковых автомобилей, автоцистерны, строительную технику, авиационные двигатели. Также конфисковать собираются семь российских самолетов МиГ-25, которые пойдут на запчасти к украинским боевым самолетам, отметили в ведомстве.

10 марта 2022 года Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Согласно ему, национализировать имущество можно по мотивам общественной необходимости без какой-либо компенсации. Решение о принудительном изъятии имущества принимает СНБО, а утверждает президент. В апреле 2022 года Верховная рада одобрила законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции. Премьер Денис Шмыгаль заявил тогда, что на Украине будет национализировано все российское имущество.