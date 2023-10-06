Экс-посол Италии назвала ложью заявления о желании России завоевать Восточную Европу

Элена Базили считает, что Украина была превращена в военном, экономическом и политическом планах в антироссийский плацдарм

РИМ, 6 октября. /ТАСС/. Бывший посол Италии в Швеции и Бельгии Элена Базили назвала антиисторической ложью заявления о стремлении РФ завоевать Восточную Европу. Она также считает, что Украина была превращена в военном, экономическом и политическом планах в антироссийский плацдарм.

"Я жду от просвещенных, которые воспевают войну против российского империализма в защиту ангельских демократий, подтверждений того, на чем основываются ваши убеждения. Я жду хоть один документ, который бы доказывал, что вторжение на Украину не является превентивной войной против страны, превращенной в военном, экономическом и политическом плане в антироссийский плацдарм. Хотя бы что-то, что доказывало бы, что Россия хочет завоевать Восточную Европу. Приведите хоть один факт, который может оправдать эту антиисторическую ложь", - написала она в авторской статье в газете Il Fatto Quotidiano.

"Так называемые пацифисты обращают внимание на следующие конкретные факты: требование России гарантировать нейтральность Украины, окружение России со стороны НАТО, что противоречит Парижской хартии ОБСЕ, невыполнение Минских соглашений и нарушение прав русскоязычного населения, гражданская война 2014 года, в которой погибли 14 тыс. человек, два предложения РФ о переговорах, отвергнутые Западом. Это факты", - продолжила она.

Бывший посол также задалась вопросом, сколько раз США и НАТО начиная с 1989 года нарушали границы другого государства.

Базили работала в том числе в ОБСЕ и возглавляла департамент Северной Америки в МИД Италии. Недавно она вышла на пенсию и покинула государственную службу. С тех пор она пишет авторские статьи и колонки, где подвергает жесткой критике официальную линию Запада в отношении событий на Украине, а также действия НАТО и США. За это Базили подверглась различным нападкам и обвинениям, в том числе в том, что она является шпионом. Il Fatto Quotidiano - единственная из многотиражных итальянских газет, которая размещает альтернативные публикации на украинскую тему. Недавно Базили сообщила в своих социальных сетях, что из "Википедии" исчезла статья о ней на итальянском языке.