Президент Грузии призвала партнеров отреагировать на планы базирования ВМФ РФ в Абхазии

Саломе Зурабишвили отметила, что решение открыть в Абхазии военно-морскую базу несет угрозу для Черноморского региона и европейского развития Грузии

ТБИЛИСИ, 6 октября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала партнеров республики и международное сообщество проявить реакцию в связи с планами РФ открыть в Очамчирском районе Абхазии базу военно-морского флота России.

"Я призываю партнеров Грузии и международное сообщество проявить незамедлительную реакцию (в связи с планами РФ открыть в Абхазии базу - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении грузинского лидера.

Зурабишвили также отметила, что решение открыть в Абхазии военно-морскую базу несет угрозу для Черноморского региона и европейского развития Грузии.

МИД Грузии в четверг уже выразил обеспокоенность в связи с планами создания российской военно-морской базы в Абхазии.

Ранее в интервью "Известиям" президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что Абхазия подписала соглашение с Россией, и "в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ".