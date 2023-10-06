Польша заблокировала в ЕС решение о расселении мигрантов по Европе

Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий назвал польское правительство "единственным гарантом сдерживания волны нелегальной миграции, которую ЕС хочет распространить по всей Европе"

МАДРИД, 6 октября. /ТАСС/. Польша заблокировала на неформальном саммите ЕС в Гранаде принятие решения о расселении нелегальных мигрантов по Европе. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на итоговой пресс-конференции.

По его словам, польское правительство под руководством партии "Право и справедливость" - "единственный гарант сдерживания волны нелегальной миграции, которую ЕС хочет распространить по всей Европе".

"Я решил наложить вето на часть, касающуюся миграции", - сказал Моравецкий, добавив, что глава Евросовета Шарль Мишель принял эту позицию. "Пункта, касающегося миграции, [в итоговых документах] нет", - отметил глава польского правительства. "Такая договоренность была только что достигнута", - добавил он. "Если бы не наше вето, то после этого саммита начался бы процесс релокации нелегальных мигрантов. Исключительно вето польского правительства, мое вето, привело к тому, что процесс не начался. Польша может противодействовать ошибочным решениям Еврокомиссии", - заявил Моравецкий.

Польский премьер предложил более тщательно охранять границы ЕС, в том числе и на море, а также отменить социальную поддержку прибывающих в Европу нелегалов. По его словам, такая поддержка в некоторых странах Западной Европы только притягивает новых мигрантов.

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна будет придерживаться бескомпромиссной позиции в отношении нелегальной миграции и не поддержит навязываемый руководством ЕС план по расселению беженцев и мигрантов в странах сообщества. На предыдущих совещаниях ЕС Венгрия и Польша также выступали против миграционного пакта и заявили, что он может быть принят только на основе консенсуса.