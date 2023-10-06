В Бундестаге допустили передачу Украине Taurus, если США направят ВСУ ATACMS

Председатель комитета ведомства по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц "находится под сильнейшим давлением, возможно, захочет завершить дискуссии на эту тему"

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Германия может передать Украине крылатые ракеты Taurus, если Вашингтон объявит о поставках Киеву тактических ракет ATACMS. Об этом газете The New York Times сообщила председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

"Он [канцлер Германии Олаф Шольц] находится под сильнейшим давлением, возможно, захочет завершить дискуссии на эту тему. Но если американцы дадут зеленый свет поставкам своих ATACMS, быть может [Шольц также одобрит поставки]", - сказала она.

Штрак-Циммерман считает, что Берлину не придется направлять на Украину свои войска для помощи Вооруженным силам Украины в эксплуатации Taurus, так как украинские военнослужащие обучались использованию других западных систем вооружения в странах НАТО.

6 октября в Вашингтоне американский лидер Джо Байден обсудит с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером оказание Западом поддержки Украине.

Ранее Шольц после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде объяснил свой предварительный отказ поставлять Украине Taurus тем, что хочет избежать эскалации конфликта.