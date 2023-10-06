ЕС не стал устанавливать 2030 год датой расширения сообщества в итоговом документе саммита

В документе лишь подчеркивается, что Брюссель и страны-кандидаты должны готовиться к расширению

МАДРИД, 6 октября. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза не стали в принятой по итогам неформального саммита ЕС в Гранаде декларации устанавливать 2030 год в качестве даты следующего расширения сообщества, передает корреспондент ТАСС. В документе лишь подчеркивается, что Брюссель и страны-кандидаты должны готовиться к расширению.

"Заглядывая в перспективы дальнейшего расширения союза, как ЕС, так и будущие государства-члены должны быть к этому готовы", - отмечается в нем.

Лидеры ЕС подчеркнули, что "претендентам на членство необходимо активизировать свои усилия по проведению реформ, особенно в области верховенства закона, в соответствии с характером процесса вступления, основанным на заслугах, и при помощи ЕС". "Параллельно Евросоюзу нужно заложить необходимую внутреннюю основу и провести реформы. Мы определим наши долгосрочные амбиции и пути их достижения. Мы рассмотрим ключевые вопросы, связанные с нашими приоритетами и политикой, а также нашей способностью действовать. Это сделает ЕС сильнее и укрепит европейский суверенитет", - говорится в декларации.

В документе отмечается, что "расширение является геостратегической инвестицией в мир, безопасность, стабильность и процветание". "Это движущая сила улучшения экономических и социальных условий европейских граждан, сокращения неравенства между странами, и она должна способствовать укреплению ценностей, на которых основан Евросоюз", - добавили лидеры ЕС.

Лидеры Евросоюза на неформальном саммите в Гранаде обсуждали реформы, которые должен провести ЕС, чтобы оказаться способным принимать новые страны. Первые проекты этих реформ, в частности, включают лишение стран сообщества права вето в Совете ЕС, значительное расширение полномочий Еврокомиссии и других наднациональных евроструктур. Кроме того, предстоит значительно увеличить взносы стран-членов в бюджет сообщества и перераспределить деньги внутри бюджета, что может означать прекращение выплат евродотаций всем нынешним получателям, включая Польшу и страны Балтии.

Глава Евросовета Шарль Мишель перед саммитом в Гранаде заявил, что надеется на вступление Украины в ЕС к 2030 году.