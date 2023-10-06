6 октября, 15:16,
обновлено 6 октября, 15:30

Фон дер Ляйен исключила любые поблажки в ходе приема новых членов в ЕС

Глава Еврокомиссии отметила, что решения будут принимать только на основании заслуг кандидатов на вступление в Евросоюз

МАДРИД, 6 октября. /ТАСС/. Все решения о приеме новых стран в ЕС будут приниматься только на основании их заслуг, никаких поблажек не будет. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита сообщества в Гранаде.

"Процесс приема новых членов будет осуществляться исключительно на основании заслуг [кандидатов], никаких поблажек не будет. Еврокомиссия представит в начале ноября подробный доклад о степени готовности к вступлению, он будет рассмотрен на саммите в декабре", - сказала фон дер Ляйен. 

Теги:
Фон дер Ляйен, Урсула
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