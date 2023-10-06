6 октября, 15:21,
обновлено 6 октября, 15:40

В ОДВЗЯИ заявили о важной роли России в организации

Исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Роберт Флойд. EPA-EFE/ YONHAP
Исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Роберт Флойд
© EPA-EFE/ YONHAP

По словам исполнительного секретаря Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний Роберта Флойда, решение какой-либо страны о пересмотре ратификации договора станет поводом для обеспокоенности

ВЕНА, 6 октября. /ТАСС/. Россия играет важную роль в работе Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), заявил исполнительный секретарь этой структуры Роберт Флойд, комментируя возможный отзыв ратификации РФ Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

"Россия играет важную роль в работе ОДВЗЯИ, в ней располагается второй по размеру сегмент станций международной мониторинговой системы (32 станции)", - говорится в заявлении.

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Он отметил, что РФ неоднократно подтверждала поддержку ДВЗЯИ. По словам Флойда, решение какой-либо страны о пересмотре ратификации договора станет поводом для обеспокоенности.

"Я рассчитываю на продолжение тесного сотрудничества с Российской Федерацией и всеми государствами, взявшими на себя обязательства по созданию мира, свободного от ядерных испытаний", - говорится в заявлении организации.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, раз США не ратифицировали этот документ. Соответствующий вопрос - за Госдумой, подчеркнул глава государства.

ДВЗЯИ был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года. Он запрещает производить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях. Запрет распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей) и носит абсолютный и всеобъемлющий характер. Договор не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан. 

Теги:
Россия
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