Белорусские гвардейцы вернулись из РФ после обучения в центре боевой подготовки

В Минобороны республики сообщили, что личный состав прошел курс подготовки по программе, учитывающий опыт специальной военной операции

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Военнослужащие механизированной бригады Вооруженных сил Белоруссии вернулись в республику после прохождения обучения в центре боевой подготовки на территории России. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

"Военнослужащие 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады вернулись в Беларусь после обучения в Российской Федерации. Личный состав прошел курс подготовки по программе, учитывающий опыт специальной военной операции, освоил новые формы и методы ведения боя, отработал тактические приемы с учетом требований современного общевойскового боя", - говорится в сообщении.

Об отъезде военнослужащих 120-й бригады для прохождения в течение месяца подготовки в учебно-боевом центре в РФ белорусское оборонное ведомство сообщило в конце августа.

Соглашение об учебно-боевых центрах совместной подготовки военнослужащих было подписано в Минске 28 марта 2023 года, в начале июля указ о его ратификации подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. В начале ноября 2022 года начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Валерий Ревенко сообщал, что уже функционируют три центра учебно-боевой подготовки - два в Белоруссии и один в России.

Центры предназначены для повышения уровня слаженности и боевой выучки военнослужащих двух стран. Их основными задачами являются совместная боевая подготовка, дежурство (боевое, опытно-боевое), выполнение других учебно-боевых задач. Военнослужащие также будут обмениваться опытом применения вооружения, военной и специальной техники, осваивать практические навыки работы. Также среди задач обозначена унификация боевой подготовки вооруженных сил двух государств.