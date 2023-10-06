Страны ЕС не смогли на саммите в Гранаде достичь соглашения по миграционному кризису

Этот вопрос исключили из принятой по итогам встречи декларации

МАДРИД, 6 октября. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите ЕС в Гранаде не смогли достичь соглашения по урегулированию миграционного кризиса, в результате чего этот вопрос был исключен из принятой по итогам встречи декларации. Взамен глава Евросовета Шарль Мишель опубликовал отдельное маленькое заявление по миграции, передает корреспондент ТАСС.

"Миграция - это европейский вызов, который требует европейского ответа. С нелегальной миграцией необходимо немедленно и решительно бороться. Мы не позволим контрабандистам решать, кто въезжает в ЕС. Мы продолжим эффективно и оперативно реализовывать все наши решения", - говорится в нем.

По словам Мишеля, ЕС будет "придерживаться комплексного подхода к миграции, который сочетает в себе усиление внешних действий, взаимовыгодное комплексное партнерство со странами происхождения и транзита [мигрантов], устранение коренных причин миграции, возможности для легальной миграции, более эффективную защиту внешних границ ЕС, решительную борьбу с организованной преступностью, торговлей людьми и контрабандой, использованием миграции как гибридной угрозы, усиление возвращения и внутренние аспекты в соответствии с международным правом, принципами и ценностями ЕС, а также защиту основных прав".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита сообщила, что в 2022 году в ЕС прибыли 3,7 млн легальных мигрантов и 330 тыс. нелегальных.

Как заявил после саммита ЕС премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Варшава заблокировала принятие решения о расселении нелегальных мигрантов по Европе. По его словам, польское правительство под руководством партии "Право и справедливость" - "единственный гарант сдерживания волны нелегальной миграции, которую ЕС хочет распространить по всей Европе".