США ввели санкции против 49 фирм из КНР и других стран якобы за поддержку ОПК РФ

По версии правительства США, эти компании якобы поставляли России "интегральные схемы американского происхождения"

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты применили ограничительные меры против нескольких десятков компаний из Германии, Индии, Китая, Турции, Эстонии и других стран под предлогом оказания ими поддержки Вооруженным силам России и/или ее оборонно-промышленному комплексу. Как сообщило Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, в общей сложности в черный список вносятся названия 49 фирм.

Основная их часть (42) находится в Китае. По версии правительства США, подвергшиеся санкциям компании якобы поставляли России "интегральные схемы американского происхождения". В перечне также фигурируют три фирмы из Индии, две - из Турции и по одной - из Великобритании, Германии, ОАЭ, Финляндии и Эстонии.

Уведомление Минторга США размещено в так называемом Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства. В нем уточняется, что в отношении всех внесенных в черный список компаний будет действовать презумпция отказа в выдаче лицензий на приобретение американской высокотехнологичной продукции.