Генпрокурор Украины возбудил дело против депутатов Рады, избивших прохожего в Киеве

Артему Дмитруку и Александру Куницкому вменяется причинение телесных повреждений средней тяжести и хулиганство

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин возбудил уголовное дело против двух депутатов Верховной рады, избивших в четверг прохожего в Киеве. Об этом сообщило агентство Украинские новости со ссылкой на офис генпрокурора.

По его данным, дело возбуждено против внефракционного депутата Артема Дмитрука и депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александра Куницкого. Им вменяется причинение телесных повреждений средней тяжести и хулиганство. Ранее украинские СМИ распространили видео, на котором депутаты избивают неизвестного.

В прошлом году Дмитрук участвовал в потасовке в Одесском горсовете, отмечают Украинские новости.