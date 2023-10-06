Глава МИД Турции призвал США прекратить сотрудничество с курдскими формированиями

Хакан Фидан также сообщил, что контртеррористические операции Анкары в Ираке и Сирии продолжатся, рассказал источник в турецком МИД

АНКАРА, 6 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в жесткой форме призвал заокеанского партнера прекратить сотрудничество с курдскими формированиями в Сирии. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в турецком МИД.

"Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе разговора министр Фидан в резкой форме довел до сведения Блинкена, что США как союзник должны прекратить сотрудничество с террористической организацией "Силы народной самообороны" на севере Сирии, и отметил, что контртеррористические операции Турции в Ираке и Сирии будут решительно продолжены", - подчеркнул собеседник агентства.

Кроме того, стороны обсудили инцидент со сбитым США турецким беспилотником. "В ходе переговоров обсуждался механизм деконфликтинга между Турцией и американскими силами в Ираке и Сирии, и была достигнута договоренность том, что этот механизм будет эффективно работать таким образом, чтобы не мешать нашей борьбе с терроризмом в контексте сбитого одного из наших БПЛА", - добавил источник.

По словам источника, Фидан и Блинкен обсудили расширение НАТО.

Ранее в Анкаре неоднократно подвергали критике сотрудничество Вашингтона с курдскими отрядами "Сил народной самообороны" (СНС, курдские организации в Сирии, признанные террористическими в Турецкой Республике), поскольку они считаются сирийским ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Хотя США и признают ее террористической организацией, они настаивают на том, что именно совместная с СНС работа позволила вести успешную борьбу с экстремистской группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).