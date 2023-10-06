В Испании считают, что дебаты по расширению ЕС находятся на очень раннем этапе

По словам главы правительства Испании Педро Санчеса, королевство "открыто к расширению в областях, которые с точки зрения геополитики и стабильности европейского проекта очень важны"

МАДРИД, 6 октября. /ТАСС/. Обсуждение вопросов, связанных с возможным расширением Евросоюза, находится на очень ранней стадии. Об этом заявил исполняющий обязанности главы правительства Испании Педро Санчес по итогам неформальной встречи глав государств и правительств Евросоюза в Гранаде.

Королевство до конца года является председателем в Совете ЕС. "Думаю, что испанское общество, а, значит, правительство Испании, выступают за начало диалога и разговоров с Украиной по ее будущему присоединению к ЕС, - отметил Санчес. - Мы - страна, которая всегда открыта к расширению в областях, которые с точки зрения геополитики и стабильности европейского проекта очень важны, и я думаю, например, о Западных Балканах".

"Я думаю, очевидно, что мы находимся на очень ранней стадии, но я думаю, что сегодня мы начали дебаты, и это мне кажется важным с политической точки зрения", - добавил и.о. премьера Испании.

Лидеры Евросоюза на неформальном саммите в Гранаде обсуждали реформы, которые должен провести ЕС, чтобы оказаться способным принимать новые страны. Первые проекты этих реформ, в частности, включают лишение стран сообщества права вето в Совете ЕС, значительное расширение полномочий Еврокомиссии и других наднациональных евроструктур. Кроме того, предстоит значительно увеличить взносы стран-членов в бюджет сообщества и перераспределить деньги внутри бюджета, что может означать прекращение выплат евродотаций всем нынешним получателям, включая Польшу и страны Балтии.

Глава Евросовета Шарль Мишель перед саммитом в Гранаде заявил, что надеется на вступление Украины в ЕС к 2030 году. Тем не менее лидеры Евросоюза не стали в принятой по итогам неформальной встречи декларации устанавливать 2030 год в качестве даты следующего расширения сообщества.