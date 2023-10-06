В ОДКБ обсудили совместную подготовку военнослужащих стран-участниц

Представители стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности также выработали предложения по вопросам повышения взаимодействия

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Представители стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили совершенствование совместной подготовки военнослужащих. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

С 4 по 6 октября в Белоруссии состоялось заседание рабочей группы при совете глав минобороны ОДКБ по координации совместной подготовки военных кадров и научной работы.

"Специалистам удалось обсудить актуальные вопросы совместной подготовки военных кадров и научной работы в системе ОДКБ, выработать предложения по вопросам повышения взаимодействия и наметить пути дальнейшего совершенствования системы совместной подготовки военнослужащих государств - членов ОДКБ", - сообщил он.

Он отметил, что в мероприятии приняли участие главы органов управления военным образованием министерств обороны стран - членов ОДКБ, а также представители учебно-методических и научно-исследовательских организаций государств объединения.

"На сегодняшний день 12 военным учебным заведениям государств - членов организации придан статус базовых учебно-методических организаций ОДКБ, осуществляющих подготовку по специальностям: общевойсковым, противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, войсковой противовоздушной обороны, связи, материально-технического обеспечения, информационной безопасности, радиоэлектронной борьбы, подготовки персонала Миротворческих сил ОДКБ, по специальностям в области разминирования, медицинским и фармацевтическим специальностям, а также подготовки кадров, отвечающих за обеспечение национальной безопасности и обороноспособности государств - членов организации", - резюмировал Щегрикович.