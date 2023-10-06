В НАТО создают экспертную группу для изучения южных соседей альянса

В первую очередь речь идет о регионах Ближнего Востока, Северной Африки и Сахеля

БРЮССЕЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг создает группу независимых экспертов для анализа подхода альянса к своим южным соседям, в первую очередь к регионам Ближнего Востока, Северной Африки и Сахеля. Об этом сообщается на официальном сайте НАТО.

"На Вильнюсском саммите в начале этого года страны НАТО начали глубокое размышление об отношениях НАТО со своими южными соседями. Цель состоит в том, чтобы согласовать конкретные предложения к следующему саммиту НАТО, который должен состояться в июле 2024 года в Вашингтоне, округ Колумбия. В рамках этого процесса группа подготовит отчет, который будет представлен генсеку перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в апреле следующего года", - говорится в сообщении.

Как поясняется на сайте альянса, отчет должен помочь союзникам подвести итоги событий на южном фланге НАТО и определить конкретные рекомендации по формированию будущего подхода альянса, в том числе описав возможности для дальнейшего взаимодействия и сотрудничества со странами-партнерами, международными организациями и другими субъектами.