Главы Узбекистана и России наметили основные задачи развития двустороннего сотрудничества

Стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию долгосрочных взаимовыгодных отношений

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Делегации Узбекистана и России во главе с президентами в ходе переговоров в узком и расширенном составах обсудили весь комплекс вопросов узбекско-российских отношений и наметили основные задачи развития двустороннего сотрудничества. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев журналистам по итогам российско-узбекистанских переговоров.

"Мы обсудили весь комплекс вопросов узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, наметили конкретные планы и определили основные задачи развития двустороннего сотрудничества. Мы обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, с большим удовлетворением отметили динамику и достигнутый прогресс по всем направлениям нашего многопланового взаимодействия", - сказал узбекский лидер.

По его словам, в ходе переговоров стороны вновь подтвердили приверженность дальнейшему развитию долгосрочных взаимовыгодных отношений, особое внимание уделили наращиванию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, которое в последние годы демонстрирует устойчивую положительную динамику.