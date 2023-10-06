Байден заявил о возможности встречи с Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре

Президент США при этом отметил, что встреча еще не организована

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает возможной свою встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в ноябре на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния). Американский лидер подтвердил это в беседе с журналистами в Белом доме.

"Такой встречи еще не организовано. Но она возможна", - сказал Байден. Никаких дальнейших комментариев на этот счет от него не последовало.

Планируется, что саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско 15-17 ноября. Как сообщила в четверг газета The Washington Post, Белый дом приступил к планированию возможной встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско в следующем месяце. Предполагается, что в рамках подготовки к этим переговорам с визитом в Вашингтон в ближайшие недели может прибыть министр иностранных дел КНР Ван И, отметила газета. По информации ее источников, в администрации США вероятную встречу китайского и американского руководителей рассматривают как возможность для "стабилизации отношений" между двумя странами. Если эта личная встреча состоится, то она станет первой с момента переговоров на полях саммита Группы двадцати в Индонезии в ноябре 2022 года.