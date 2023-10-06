Генсек ООН призвал страны не проводить ядерные испытания

По словам представителя генерального секретаря всемирной организации Фархана Хака, Антониу Гутерриш "неизменно говорит о важности вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний"

ООН, 6 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает ядерные державы следовать мораторию на проведение ядерных испытаний. Об этом заявил на брифинге представитель генсека Фархан Хак, комментируя возможный отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

"Генеральный секретарь неизменно говорит о важности вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. <...> Генеральный секретарь призывает все ядерные государства публично подтвердить мораторий на испытания ядерного оружия и свою приверженность ДВЗЯИ", - сказал он.

Хак напомнил, что Гутерриш "настоятельно призывает" все страны, которые не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, сделать это "без каких-либо оговорок". По его словам, это особенно касается государств, "чья ратификация требуется, чтобы договор вступил в силу".

Возможность отзыва Москвой ратификации этого документа допустил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" 5 октября.