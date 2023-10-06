WP: провести новую помощь Украине через Конгресс США крайне сложно, если не невозможно

Сторонники Украины "сталкиваются с крутым подъемом в гору с целью восстановления" финансирования, отметила газета

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Проведение новых пакетов помощи Украине через Конгресс США в настоящее время чрезвычайно сложно и, возможно, вообще неосуществимо. Такое мнение выражается в комментарии газеты The Washington Post под заголовком "Республиканцы MAGA переиграли Кевина Маккарти и демократов по украинской помощи".

Как говорится в этой колонке, автором которой является обозреватель газеты Джош Рогин, "для законодателей MAGA, представляющих крайне правые круги" Республиканской партии, недавнее торпедирование инициативы американской администрации, предполагавшей выделение Киеву крупной дополнительной помощи в 2023 финансовом году, завершившемся в США 30 сентября, "было кульминацией [нескольких] месяцев напряженной работы". MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой") - это главный политический лозунг предыдущего президента США республиканца Дональда Трампа в его избирательной кампании 2016 года. Лозунг прочно закрепился в политическом лексиконе Соединенных Штатов.

"Теперь сторонники Украины сталкиваются с крутым подъемом в гору с целью восстановления этого финансирования", - отмечается в статье, посвященной анализу ситуации, которая складывается на Капитолийском холме после смещения республиканца Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей Конгресса по инициативе его же собственных однопартийцев в связи с глубокими идеологическими противоречиями. Произошедшее "сделало прохождение какой бы то ни было новой помощи для Украины через Палату представителей чрезвычайно сложным [делом], возможно, неосуществимым", убежден автор.

При этом он отмечает, что претенденты на пост спикера республиканцы Джим Джордан и Стив Скэлис не демонстрируют никакого стремления содействовать выделению Киевом новой крупной помощи из бюджета США. Джордан заявил во вторник журналистам, что в случае избрания "не станет вносить финансирование для Украины на рассмотрение Палаты представителей", пишет Рогин. Между тем, по его свидетельству, Скэлис имеет репутацию конгрессмена, который с "еще меньшим энтузиазмом" смотрит на перспективы дальнейшего финансирования программ помощи Киеву.

Возможный маневр

В колонке также сообщается, что демократы в нижней палате Конгресса потенциально могут прибегнуть к процедурному маневру, позволяющему поставить на голосование возможный законопроект о продолжении оказания крупной финансовой поддержки Украине даже в случае отказа спикера вносить этот вопрос в повестку дня.

Но таким вариантом действий демократы смогут воспользоваться только раз, и им потребуется для одобрения законопроекта поддержка со стороны части республиканцев. "Это означает, что такой законопроект должен будет предусматривать достаточные ассигнования, чтобы Украина пережила следующий год. Это число составляет от $60 млрд до $100 млрд - в зависимости от того, с кем вы говорите", - подчеркивается в материале.

"К концу ноября Конгрессу потенциально предстоит принимать решение о том, является Киев украинскими или российским городом", - сказал по поводу дебатов в Конгрессе о целесообразности дальнейшего финансирования Украине сенатор Крис Мерфи (демократ, от штата Коннектикут). Однако он утверждал, что в конце концов исполнительная ветвь власти США одобрит новую крупную денежную помощь Киеву.