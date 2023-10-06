Премьер Италии заявила, что понимает позицию Польши и Венгрии по мигрантам

По словам Джорджи Мелони, блокирование Польшей и Венгрией принятия решения связано с тем, что ранее на Советах ЕС "большинством голосов решались вопросы, которые должны были решаться только единогласно"

МАДРИД, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони по итогам неформального саммита ЕС в Гранаде заявила, что понимает позицию Венгрии и Польши, заблокировавших принятие решения о расселении нелегальных мигрантов по Европе.

По этому вопросу, сказала Мелони, "позиция Италии, Польши и Венгрии различна, потому что географические условия разные". Блокирование Польшей и Венгрией принятия решения, по ее словам, связано с тем, что ранее на Советах ЕС "большинством голосов решались вопросы, которые должны были решаться только единогласно".

"Поэтому у них есть только этот инструмент, чтобы заявить о себе. Эта позиция мне вполне понятна, но она не наносит ущерба той работе, которую мы ведем. Для меня это очень важно. Я понимаю их, как, полагаю, они понимают позицию Италии, потому что каждая страна ставит на первое место свои национальные интересы", - добавила Мелони.

"Я очень довольна тем, что происходит на европейском уровне. 27 стран согласны с тем, что приоритетом является прекращение нелегальной миграции, начиная с внешнего измерения", - указала премьер Италии.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на итоговой пресс-конференции заявил, что его страна заблокировала на неформальном саммите ЕС в испанской Гранаде принятие решения о расселении нелегальных мигрантов по Европе. Он предложил более тщательно охранять границы ЕС, в том числе на море, а также отменить социальную поддержку прибывающих в Европу нелегалов. По его словам, такая поддержка в некоторых странах Западной Европы только притягивает новых мигрантов.

В свою очередь премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна будет придерживаться бескомпромиссной позиции в отношении нелегальной миграции и не поддержит навязываемый руководством ЕС план по расселению беженцев и мигрантов в странах сообщества. На предыдущих совещаниях ЕС Венгрия и Польша также выступали против миграционного пакта и заявили, что он может быть принят только на основе консенсуса.