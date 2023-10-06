Концепцию безопасности Союзного государства планируют представить в 2024 году

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что в документе будут представлены новые программы, которые посвятят укреплению единой войсковой группировки и поддержке взаимодействия пограничных служб

ВОЛГОГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Концепция безопасности Союзного государства может быть представлена высшему Госсовету Союзного государства России и Белоруссии в 2024 году. Об этом журналистам в ходе рабочей поездки в Волгоград сообщил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

В апреле 2023 года на высшем Госсовете в Москве было принято решение о разработке Советами безопасности России и Белоруссии концепции безопасности Союзного государства, где в том числе отразят внешние вызовы.

"Советы безопасности приступили к работе над концепцией безопасности Союзного государства единым документом. Это важнейший этап осмысления тех вызовов и угроз, которые стоят перед Россией и Белоруссией <...>. Полагаю, что в следующем году такой документ будет представлен главам государств Владимиру Путину и Александру Лукашенко в рамках заседания высшего Госсовета", - сказал Мезенцев.

Он добавил, что в документе будут представлены и новые программы, которые посвятят укреплению единой войсковой группировки и поддержке взаимодействия пограничных служб.