Узбекистан и Россия ускорят подготовку соглашения о соцгарантиях трудовых мигрантов

По сведениям Центробанка республики, в 2022 году трудовые мигранты перевели на родину около $20 млрд

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Узбекистан и Россия планируют ускорить подготовку соглашения о социальных гарантиях для узбекистанских трудовых мигрантов. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев журналистам по итогам российско-узбекистанских переговоров.

"На переговорах отдельно остановились на вопросах усиления социальных гарантий для наших граждан, осуществляющих трудовую деятельность в России. Договорились ускорить подготовку соответствующего соглашения", - сказал Мирзиёев.

По данным профильных узбекских ведомств, в настоящее время число узбекистанцев, на постоянной основе работающих за рубежом, превышает 2 млн человек, при этом более 60% из них осуществляет трудовую деятельность в Российской Федерации. По данным Центробанка республики, в прошлом году трудовые мигранты перевели на родину около $20 млрд, более 80% переводов поступили в Узбекистан из России.