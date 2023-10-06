Президент Грузии намерена наложить вето на закон о запрете палаток на митингах

Саломе Зурабишвили отметиоа, что использует право вето в отношении всех законов, которые противоречат демократическому строительству страны и духу рекомендаций Евросоюза

ТБИЛИСИ, 6 октября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена ветировать принятый парламентом закон, запрещающий установку палаток во время проведения акций протеста. Об этом сообщила администрация президента.

"Как заявила президент Грузии 22 июня 2022 года, она использует право вето в отношении всех законов, которые противоречат демократическому строительству страны и духу рекомендаций Евросоюза. Соответственно, президент наложит вето на закон "О собраниях и манифестациях", который ограничивает свободу собраний и выражения [мнения]", - говорится в заявлении.

Накануне парламент Грузии принял в ускоренном порядке закон, запрещающий установку временных конструкций во время проведения акций протеста. Согласно инициативе правящей партии, участникам акций протеста запрещается устанавливать временные конструкции, если они создают угрозу безопасности другим лицам, препятствуют полицейским обеспечивать общественный порядок или мешают функционированию организаций. Как отмечают авторы законопроекта, необходимость в нем возникла из-за информации спецслужб Грузии о готовящихся массовых беспорядках в конце года.

Нарушителям грозит конфискация палаток и штраф в 500 лари (около $192) или заключение на 15 суток. Штраф в отношении организаторов правонарушения составит 5 тыс. лари (около $1,9 тыс.). Оппозиция выступала против инициативы, считая ее искусственным ограничением прав граждан.

18 сентября Служба госбезопасности Грузии сообщила, что группа лиц, в том числе находящийся на Украине бывший замглавы МВД Георгий Лордкипанидзе, планирует устроить в республике аналог "евромайдана", если Евросоюз не предоставит стране в конце года статус кандидата в члены сообщества. По данным спецслужбы, планируется устроить беспорядки для свержения власти. По данным СГБ, их организаторы намерены развернуть палаточный городок на центральных проспектах Тбилиси и пронести в одну из палаток взрывное устройство.