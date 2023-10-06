США нарастили военное присутствие в Ормузском проливе

Как сообщила пресс-служба Пятого флота ВМС США, это стало возможно за счет применения беспилотных подводных, надводных и летательных аппаратов при патрулировании

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. США наращивают военное присутствие в Ормузском проливе за счет применения беспилотных подводных, надводных и летательных аппаратов при патрулировании. Об этом сообщила пресс-служба Пятого флота ВМС США.

"В прошлом месяце военно-морские силы на Ближнем Востоке успешно совместили беспилотные платформы с обычными пилотируемыми кораблями и самолетами, чтобы усилить операции по обеспечению безопасности в водах, омывающих Аравийский полуостров", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, 7 оперативных групп Пятого флота ВМС США интегрировали 12 различных беспилотных платформ с обычными кораблями, чтобы отслеживать действия иранских ВМС и наблюдать за судами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) в ходе "планового патрулирования в Ормузском проливе и вокруг него на протяжении нескольких дней".

"Это операция позволила нарастить присутствие в критически важном проливе и в зоне вокруг него", - следует из документа. В нем также утверждается, что в последние месяцы Иран незаконно захватывал торговые суда, следующие под флагами различных стран.