Парижские полицейские арестовали 34 подозреваемых в ходе операции против наркомафии

Также они изъяли более 125 кг запрещенных веществ

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Парижские полицейские провели масштабную операцию против наркопреступников, в ходе которой были задержаны 34 подозреваемых и изъяты более 125 кг запрещенных веществ. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"Выражаю благодарность сотне полицейских столичной префектуры за блестящую операцию, - написал Дарманен. - Были задержаны 34 подозреваемых, изъято более 125 кг наркотиков".

Министр пообещал увеличить число подобных операций "благодаря созданию нового оперативного подразделения", специализирующегося на борьбе с этим видом преступности.

Как уточнили в столичной префектуре, в ходе рейда у подозреваемых было изъято восемь единиц оружия.