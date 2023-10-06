6 октября, 18:39

Блинкен заявил Фидану о необходимости координации действий в Сирии

Госсекретарь США также заверил главу МИД Турции в том, что Вашингтон и Анкара имеют "общую цель, заключающуюся в нейтрализации террористических угроз"

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил министру иностранных дел Турции Хакану Фидану о необходимости координации действий в Сирии после уничтожения американской авиацией турецкого беспилотного летательного аппарата в небе над этой арабской страной. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Госсекретарь подчеркнул необходимость координировать нашу деятельность и предотвращать возникновение в ходе нее конфликтных ситуаций", - говорится в письменном заявлении Миллера, обнародованного по итогам телефонной беседы глав ведомств.

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, Блинкен также заверил Фидана в том, что США и Турция имеют "общую цель, заключающуюся в нейтрализации террористических угроз". "Независимо от того, откуда исходят угрозы - из Сирии, Ирака или откуда бы то ни было еще, они подрывают безопасность США, Турции и наших союзников", - отметил Миллер.

Как сообщил в четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, американские истребители F-16 сбили турецкий беспилотник в небе над Сирией из-за его близости к силам США на земле. По словам Райдера, у США "нет никаких оснований" полагать, что Турция "намеренно целилась по американским силам". 

Теги:
СШАСирияБлинкен, ЭнтониФидан, Хакан
© Информационное агентство ТАСС
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