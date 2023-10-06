Греция выступила за увеличение поддержки стран, сдерживающих своих мигрантов

По словам греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, одного миграционного соглашения государств сообщества будет недостаточно

АФИНЫ, 6 октября. /ТАСС/. Греция будет выступать за увеличение бюджета ЕС для поддержки третьих стран, которые сдерживают потоки своих мигрантов в Евросоюз, одного миграционного соглашения государств сообщества будет недостаточно. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис журналистам по итогам неформального саммита ЕС в Гранаде. Его высказывания распространила правительственная пресс-служба.

Мицотакис отметил, что в работе над пактом о миграции и убежище в Евросоюзе достигнут прогресс, но "сам по себе этот пакт не может решить проблему иммиграции". "Нам нужны гораздо более комплексный подход и большая активизация всего Европейского союза, институтов, а также государств-членов, чтобы поддержать страны, находящиеся на внешних границах Евросоюза, - сказал премьер. - Например, соглашение, достигнутое с Тунисом, является попыткой в правильном направлении. То же самое нужно сделать с Ливией, то же самое нужно сделать с Египтом, который тоже принимает большое количество мигрантов, и было бы настоящей катастрофой, если бы они направились в Европу".

"И то же самое в определенной степени происходит сейчас с Турцией в ходе дискуссии в рамках улучшения греко-турецких отношений, - продолжил Мицотакис. - Очевидно, что этот вопрос имеет важное европейское измерение. Именно поэтому Греция будет выступать за увеличение бюджета при пересмотре многолетней финансовой программы, чтобы в нашем распоряжении было больше ресурсов для поддержки этих стран при условии, что они, подчеркиваю, сотрудничают с Европейским союзом, чтобы остановить миграционные потоки".

Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите ЕС в Гранаде не смогли достичь соглашения об урегулировании миграционного кризиса, в результате чего этот вопрос был исключен из принятой по итогам встречи декларации. Взамен глава Евросовета Шарль Мишель опубликовал отдельное маленькое заявление по поводу миграции, передал корреспондент ТАСС.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на итоговой пресс-конференции заявил, что его страна заблокировала на неформальном саммите ЕС принятие решения о расселении нелегальных мигрантов по Европе. Он предложил более тщательно охранять границы ЕС, в том числе на море, а также отменить социальную поддержку прибывающих в Европу нелегалов. По его словам, такая поддержка в некоторых странах Западной Европы только притягивает новых мигрантов.

В свою очередь премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна будет придерживаться бескомпромиссной позиции в отношении нелегальной миграции и не поддержит навязываемый руководством ЕС план расселения беженцев и мигрантов в странах сообщества. На предыдущих совещаниях ЕС Венгрия и Польша также выступали против миграционного пакта и подчеркивали, что он может быть принят только на основе консенсуса.