Президент Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности Александр Соколовский сообщил, что Нацгвардия Украины заключила контракт на пошив формы с фирмой "Трейд-Прим", у которой нет собственного швейного производства и которая занимается сельским хозяйством

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Украинские нацгвардейцы будут вынуждены закупать зимнюю форму за свой счет из-за махинаций при заключении госконтрактов на ее закупку. С таким предупреждением выступил президент Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности Александр Соколовский.

"Зимней формы нацгвардейцы вовремя не дождутся, может, не дождутся ее вообще. И вынуждены будут, как многие делали это в прошлом году, закупать за свои деньги", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Соколовский сообщил, что Нацгвардия Украины заключила контракт на пошив зимней формы на 193 млн гривен ($5,3 млн) с фирмой "Трейд-Прим", у которой нет собственного швейного производства и которая занимается сельским хозяйством. Контракт был заключен в обход украинской системы тендеров для госзакупок Prozorro, добавил глава объединения. По его данным, за основателями компании тянется "шлейф обвинений в попытках мошенничества".

Соколовский сообщил, что Нацгвардия заключила контракт на поставку летней военной формы с посреднической фирмой "Шеврон-Киев", которая также не имеет собственных производственных мощностей. По данным главы объединения, фирма должна была поставить 48 тыс. комплектов, но на начало октября смогла поставить только 1 тыс. Нацгвардия закупила ткань для пошива формы за границей на 60% дороже той, которую предлагают украинские ткачи, добавил он. Соколовский считает, что заключение таких контрактов имеет коррупционную подоплеку и включает выплату откатов.

В начале сентября на фоне многочисленных коррупционных скандалов в Министерстве обороны Украины был отправлен в отставку глава этого ведомства Алексей Резников. Назначенный на его место Рустем Умеров назвал борьбу с коррупцией в Минобороны одним из приоритетных направлений своей работы. Офис генерального инспектора Госдепартамента в отчете сообщал, что коррупция на Украине угрожает эффективности оказываемой Соединенными Штатами помощи в долгосрочной перспективе и требует внедрения строгих надзорных механизмов