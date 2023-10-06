Британских военных экипируют переносными детекторами боевых отравляющих веществ

На разработку устройств нового типа выделено £88 млн, сообщило Минобороны Великобритании

ЛОНДОН, 6 октября. /ТАСС/. Минобороны Великобритании планирует экипировать военнослужащих королевства детекторами, способными выявлять боевые отравляющие вещества, которые используются в химическом оружии. Как говорится в распространенном ведомством сообщении, на разработку устройств нового типа выделено £88 млн ($107 млн).

Их созданием займется британская компания Smiths Detection, получившая заказ на три типа устройств: носимый в постоянно включенном режиме детектор, отдельный переносной прибор для проверки потенциально опасных помещений и поверхностей, а также усовершенствованный стационарный детектор, который будет способен передавать данные на другие электронные устройства и работать в удаленном режиме. Разработка и внедрение должны быть завершены к 2028 году.

Индивидуальные переносные датчики, которые впервые появятся у британской армии, получат тысячи военнослужащих сухопутных сил, ВМС и ВВС королевства. Минобороны сообщает, что компактные приборы будут способны реагировать на десятки различных поражающих элементов химического оружия. Планируется также, что новые устройства будут модернизируемыми и в будущем смогут обнаруживать отравляющие вещества более широкого спектра.