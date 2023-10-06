Министр госуправления Словении подала в отставку

По словам Сани Аянович-Ховник, она убеждена, что ее "настойчивость в ходе официальных разбирательств с компетентными органами нанесла бы ущерб работе правительства, партии, министерства и государства"

ЛЮБЛЯНА, 6 октября. /ТАСС/. Министр государственного управления Республики Словения Саня Аянович-Ховник подала в отставку. Об этом сообщает Словенское агентство печати (СТА) со ссылкой на политика.

"Я убеждена, что моя настойчивость в ходе официальных разбирательств с компетентными органами <...> нанесла бы ущерб работе правительства, партии, министерства и государства", - объяснила свою отставку Аянович-Ховник.

Политик столкнулась в последние дни с обвинениями в слишком высокой стоимости рабочей поездки делегации министерства в составе пяти человек в Нью-Йорк. Командировка сотрудников ведомства, по данным СТА, обошлась бюджету более чем в €33 тыс. При этом во время поездки министра сопровождал ее муж.

Кроме того, как указывает агентство, политика критиковали за то, что среди организаций, выигравших тендер на укрепление активных гражданских прав и расширение возможностей НПО, был Институт изучения гендерного равенства, возглавляемый Кайей Приморац, являющейся руководителем и совладелицей компании Smart center, совладелицей и директором которого была сама Аянович-Ховник до середины июня прошлого года, а затем политик переоформила долю в компании на свою мать.

30 сентября Аянович-Ховник заявила, что не намерена подавать в отставку в связи с критикой в свой адрес. Министр отметила, что она распорядилась проанализировать покупку билетов в Нью-Йорк, так как посчитала их стоимость слишком высокой. Министр добавила, что все сведения о рабочей поездке опубликованы на сайте ведомства и любой желающий может с ними ознакомиться.