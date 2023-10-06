Лукашенко: Зеленский правильно себя ведет, добиваясь помощи от "кинувшего" его Запада

При этом белорусский лидер отметил, что, пойдя на эскалацию конфликта, президент Украины сделал ошибку

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поступил неправильно, поверив Западу и начав эскалацию конфликта, однако правильно ведет себя сейчас, пытаясь добиться от США и Европы выполнения данных ими обещаний. Об этом в ходе посещения военного объекта в Брестской области заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"И мы, и россияне, журналисты, все время говорим о том, что [Зеленский] попрошайка, такой-сякой, себя ведет несолидно, непорядочно и так далее. Я должен сказать, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно. Когда начиналась эта бойня, а она готовилась до 2014 года, [и] особенно после 2014 года <...> [на Украине] готовились к такой активной обороне. Затем американцы, заметьте, в результате переговоров сказали Зеленскому: "Володя, будем воевать. Мы тебе сделаем все. Роли распределены: ты будешь воевать до последнего украинца. Мы мобилизуем все, что можно, в поддержку тебя. Мы даем деньги, мы даем вооружение и прочее-прочее", - сказал Лукашенко, видеозапись общения которого с журналистами распространил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

Белорусский лидер отметил, что, пойдя на эскалацию конфликта, Зеленский сделал ошибку. "Видим, что неправильно [поступил]. Подставил целое государство, богатое, крепкое государство. <...> Что дальше происходит? Он до последнего украинца воюет, а они [США и Европа] то, что обещали, или не вовремя делают, или не дают, что обещали, или дают старье (устаревшее вооружение - прим. ТАСС)", - продолжил Лукашенко.

По его словам, Зеленский обращался к Западу с вопросами о том, почему Европа и США не выполняют со своей стороны договоренности. "Он едет [в страны Запада], от них требует. Правильно он поступает? Правильно. Договоренность была", - пояснил белорусский президент.

"Это глубинная вещь, чтобы вы понимали, почему Зеленский себя так ведет. Он ведет себя правильно. Но он понимает, что его кинули Европа и Америка", - подчеркнул Лукашенко.