Полиция США опровергла данные о нападении на кортеж претендента на пост президента

Речь идет о случайном ДТП, отметили в полиции города Гриннелл

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Нападения на кортеж претендента на пост президента США от Республиканской партии Вивека Рамасвами не было, речь идет о случайном ДТП. Об этом сообщила полиция города Гриннелл (штат Айова).

"Цель этого заявления - прояснить информацию о деталях этого инцидента, которая распространяется в социальных сетях. В соцсетях сообщалось, что два протестующих намеренно врезались в машину Рамасвами и скрылись с места преступления. В ходе расследования мы не обнаружили доказательств этого", - говорится в сообщении.

Республиканец приехал в Айову для участия в мероприятиях в рамках избирательной кампании. Рамасвами сообщил в пятницу, что двое протестующих на машине врезались в один из автомобилей его кортежа. В момент происшествия самого политика в автомобиле не было.